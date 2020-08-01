وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 10 حالات، مقابل تسجيل 15 إصابة بالكورونا غير محلية ليصبح العدد الكلي بالاردن 1208

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 إصابة غير محلية بفيروس كورونا المستجدّ، في المملكة اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1208.

وقد توزعت الحالات الجديدة، وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، على النحو الآتي: 11 حالة لقادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر (3 من السعوديّة، و4 من سوريا، و2 من البحرين، و1 من قطر، و1 من العراق)، و4 حالات لسائقي شاحنات أردنيّين، قادمين عبر حدود العمري.

وأشار الموجز إلى تسجيل 10 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى إجراء 5342 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن (603237) فحصاً.

ودعت الوزارة المواطنين خلال إجازة عطلة عيد الأضحى المبارك، إلى الالتزام بمعايير السلامة والوقاية، والحفاظ على التباعد الجسدي، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، وارتداء الكمّامات، واتّباع جميع سبل الوقاية، واستخدام تطبيقي “أمان”و”صحتك”

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