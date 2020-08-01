مصرع وافد عربي بعيار ناري اطلقه حدث وسط العاصمة اليوم

توفي شخص وافد من جنسية عربية متأثراً بإصابته بعيار ناري من قبل حدث كان برفقته.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان اليوم السبت، إنه أسعف إلى المستشفى شخص من جنسية عربية إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري (بومباكشن) أثناء وجوده وسط العاصمة/ حي نزال، وما لبث أن فارق الحياة.

وأضاف أنه جرى من خلال التحقيقات إلقاء القبض على حدث كان برفقة المتوفى، وتبين أنه من أطلق النار من سلاح “بومباكش” كان بحوزته وما زال التحقيق جارياً معه.

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