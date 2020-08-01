قاتل شقيقاته الثلاث بالرصاص في البلقاء يسلم نفسه للامن

يوم عيد الاضحى بالذات، أقدم احد الاشخاص على قتل شقيقاته الثلاث بعيارات نارية في محافظة البلقاء.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد لمديرية شرطة غرب البلقاء حول قيام احد الاشخاص باطلاق عيارات نارية باتجاه شقيقه اثر خلافات بينهما مما ادى الى اصابة شقيقاته الثلاث واسعفن للمستشفى، ولكن ما لبثن ان فارقن الحياة ، وفتح تحقيق في الحادثة، وبوشر البحث عن مطلق النار .

وفي وقت لاحق، اليوم السبت، قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان مطلق النار على شقيقاته قد قام بتسليم نفسه، حيث جرى ضبطه وبحوزته سلاحين ناريين وبوشرت التحقيقات معه .