الكابتن مستو يتوقع أن تُحدّث وزارة الصحة قائمة الدول الخضراء التي لا يخضع القادمون منها للحجر الصحي خلال أسبوع

توقع رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني، الكابتنن هيثم مستو، اليوم السبت، أن تصدر وزارة الصحة تحدثيا لقائمة الدول الخضراء التي يستطيع الأردن استقبال المسافرين منها بدون حجر صحي، خلال أسبوع أو 8 أيام”

وقال مستو لقناة “المملكة”، “نتوقع من وزارة الصحة المعنية بإصدار قائمة محدثة كل أسبوعين. ان تصدر خلال أسبوع أو 8 أيام قائمة محدثة على القائمة الموجودة حاليا”.

وكان الأردن قد أعلن استئناف حركة الطيران الدولي في 5 آب/أغسطس المقبل، لكنه حدد 22 دولة على قائمة الدول الخضراء التي لن يخضع القادمون منها لحجر صحي مدته 14 يوما.

مستو أوضح أن “الدول الخضراء نستقبل منها مسافرين بدون حجر الصحي، ولكن سيكون هناك رحلات دائما من الدول غير الخضراء والتي سيخضع فيها المسافرون للحجر الصحي حسب بروتوكول وزارة الصحة”.

وأشار إلى جاهزية المختبر في المطار فقال: “أهناك حد المتطلبات الرئيسية لاستقبال المسافرين من قائمة الدول الخضراء، اذ سيخضع المسافرون لأول أسبوع لفحص البي سي آر عند الوصول للتأكد من أنهم بوضع جيد”.

وقال: “الملكية الأردنية طلبت بدء التشغيل ابتداء من 7 آب/أغسطس إلى بعض الدول الخضراء”، ولكن لا يوجد إلى الآن أية رحلات مطلوبة للقدوم من هذه الدول الخضراء في 5 آب/أغسطس “.