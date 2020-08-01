في رسالة جديدة بعثتها اليوم عبر الأمم المتحدة.. إسرائيل تتعهد بعدم استهداف عناصر حزب الله في سوريا بشكل نهائي
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جرينتش+2 05:24
ارحل.. استمرار الحراك الاحتجاجي ضد نتنياهو قبالة مسكنه الرسمي في القدس ومنزله الشخصي في بلدة كيساريا

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