كشف مصدر أمني عن وفاة ثانية بحادثة التسمم الجماعي في مخيم البقعة.

وأضاف لقناة “المملكة”، أن “المتوفى شخص أربعيني كان يخضع للعلاج في مستشفى السلط”.

وكان وزير الصحة سعد جابر قد قرر في وقت سابق، تحويل المتسببين في حادثة التسمم الغذائي في منطقة عين الباشا إلى المدعي العام.

وقال جابر، إن “الوزارة وبعد استكمال التحقيق وعمليات الكشف على مرافق المطعم، قررت تحويل المتسببين في الحادثة إلى المدعي العام؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المقصرين”.

وزارة الصحة، خاطبت امس الخميس، النائب العام بالإيعاز لاتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين، وأي موظف من كوادر وزارة الصحة و/أو المؤسسة العامة للغذاء والدواء و/أو أي جهة أوكلت لها التشريعات الناظمة بمهمة التفتيش والمراقبة على مطعم ظهرت فيه حالات تسمم غذائي في لواء عين الباشا.

مخاطبة الوزارة، جاءت إثر تعرض مواطنين قاطنين في لواء عين الباشا للتسمم، ووفاة أحدهم نتيجة تناولهم لمادة “الشاورما” من هذا المطعم.

وزارة الصحة شكلت لجنة تحقيق موسعة بحادثة التسمم التي نتج عنها وفاة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، و826 إصابة غادرت معظمها المستشفى باستثناء 40 حالة لازالت تحت العلاج.

وأعلنت وزارة الصحة، امس الاول الأربعاء، عن وفاة (أولى) طفل عمره 5 سنوات متأثرا بحالة التسمم الغذائي في لواء عين الباشا، ناتج عن جرثومة انتيركوكس فيكالس (المكورات المعوية البرازية)، وجرثومة كامبيلوباكتر، في الوقت الذي وصل فيه عدد الإصابات إلى أكثر من 700 إصابة.