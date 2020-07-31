قتلى من عصابات المسلحين الموالين لتركيا بانفجار في ريف الحسكة/ فيديو

قتل ما لا يقل عن 6 عناصر من جهاز “الشرطة الحرة” و”الجيش الوطني السوري” في انفجار استهدف مدخل بلدة تل حلف، غربي رأس العين في محافظة الحسكة.

وذكر “المجلس المحلي لمدينة رأس العين”، عبر حسابه في “فيس بوك”، أن سيارة مفخخة انفجرت، امس الخميس، على حاجز مشترك للشرطة والجيش الوطني، عند مدخل بلدة تل حلف، ما أدى إلى مقتل 6 عناصر وإصابة 8 آخرين، بينهم مدنيون.

وذكرت شبكات محلية أن السيارة كانت في طريقها إلى مدينة رأس العين في محافظة الحسكة، وانفجرت أثناء تفتيشها على الحاجز، حيث تم نقل الجرحى إلى المستشفيات التركية لتلقي العلاج فيها.

يُشار إلى أن هذا الانفجار الرابع الذي يضرب منطقة رأس العين بريف الحسكة، خلال أسبوع، حيث انفجرت دراجة مفخخة، الأحد الماضي، في سوق الخضرة في مدينة رأس العين، ما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص، وأكثر من 19 جريحاً.

كما انفجرت دراجة نارية مفخخة، السبت الماضي، مقابل بوظة السفراني بحارة حرب شرق المشفى الوطني، ما أدى إلى إصابة مدني بجروح طفيفة، حسب المجلس المحلي.

وكذلك انفجرت سيارة مفخخة، الخميس الماضي، بالقرب من مركز النفوس وسط المدينة، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وجرح آخرين، بعضهم بحالة خطرة.

ولم تتبنَ أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارات، حتى اللحظة، حيث تكرر السيناريو في تلك المناطق خلال الأشهر الماضية.

وتشهد المناطق الواقعة ضمن عملية “نبع السلام”، تفجيرات عدة بسيارات مفخخة، إلى جانب انفجار ألغام أرضية، تتهم أنقرة “الوحدات الكردية” بالمسؤولية عنها.

وكانت القوات التركية، مدعومة من “الجيش الوطني”، دخلت إلى مدينة رأس العين، في أعقاب إطلاق تركيا عملية “نبع السلام” العسكرية شرق الفرات، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضد “وحدات حماية الشعب الكردية”.

المصدر: موقع السورية نت المعارض

عاجل – #رأس_العين قتلى و جرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في قرية تل حلف بريف رأس العين #سورية pic.twitter.com/C22BRBoUyd — mustafa Kemal nasan (@mustafakmal26) July 30, 2020