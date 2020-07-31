في عيد الاضحى المبارك، عيد التضحية والفداء.. تتقدم "المجد" من الاوفياء لعروبتهم باخلص التهاني والتمنيات بالخير والنصر
أهم العناوين
جرينتش+2 08:41
فرق الإطفاء في مديرية دفاع مدني غرب إربد تتصدى لحريق امتد من فلسطين المحتلة إلى الأراضي الأردنية

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني