تزامناً مع العيد.. تراجع تأثير الموجة الحارة اليوم وغدا

يتراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة اليوم الجمعة، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار أحياناً في مناطق البادية.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تكون الأجواء خلال اليومين المقبلين، أثناء النهار حارة نسبيا في اغلب المناطق، وحارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، بينما تكون أثناء الليل معتدلة في أغلب المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار أحياناً في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 36 -23 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 19، وفي مرتفعات الشراة 32 – 20، وفي مناطق البادية 42 – 25، وفي مناطق السهول 35 – 23، وفي الاغوار الشمالية 40 – 26، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 29، وفي البحر الميت 41 – 28، وفي خليج العقبة 42 – 29 درجة مئوية.

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