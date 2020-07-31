اصدقاء “المجد” يهنئون بعيد الاضحى

استقبلت اسرة “المجد” باقة من تهاني الاصدقاء الاعزاء بعيد الاضحى المبارك، وما زال الحبل على الجرار طوال فترة العيد.

ويسعدنا نشر الاسماء والهئات الكريمة التي تفضلت بالتهنئة، وفق توالي ورودها..

**المنتدى العربي/ عمان، ومنظومة وطن السورية، ومجلة هي النسائية، والصديق وليد ظاهر/ كوبنهاجن، ومركز مسارات/ نابلس، والصديق الدكتور موسى الحمداني/ لندن، والزميل عبده حقي/ المغرب، والاخ عبد النبي العكري وعائلته، ومؤسسة الفكر العربي، والرفيق المناضل مجلي نصراوين، والصديق الشاعر والمحامي صلاح النوباني وموقع السفير العربي، ومركز الدراسات الامريكية والعربية..

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