وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس شفاء 23 حالة، وتسجيل 4 اصابات جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 1191

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 حالات بفيروس كورونا المستجدّ، في الأردن اليوم الخميس، منها حالتان محليّتان، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1191.

وقد توزعت الحالات الجديدة وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على النحو الآتي:حالتان محليّتان، إحداهما لصاحب منشأة غذائيّة موقعها داخل أسواق السّلام في العاصمة عمّان، والأخرى لموزّع موادّ صحيّة تمّ فحصه أثناء تواجده في الأسواق؛ وقد تمّ نقل المصابين إلى منطقة عزل المصابين في البحر الميّت، وعزل موقعيّ سكنهما، وإغلاق الأسواق احترازيّاً لمدّة (48) ساعة لغايات التعقيم، وحجر جميع المخالطين، وفحص جميع العاملين في الأسواق.

كما سجلت حالة بين القادمين من السعودية، ممن يقيمون في مواقع الحجر وحالة لسائق شاحنة أردني، قادم عبر حدود العمري.

وأشار الموجز إلى تسجيل (23) حالة شفاء توزعت كما يلي : 10 حالات في مستشفى الأمير حمزة، و10 حالات في منطقة عزل المصابين بمنطقة البحر الميّت، و3 حالات في مستشفى الملكة علياء.

ولفت إلى إجراء (7055) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء و حتى الآن (592524) فحصاً.

ودعت الوزارة المواطنين مع حلول عيد الأضحى المبارك، إلى الالتزام بمعايير السلامة والوقاية، والحفاظ على التباعد الجسدي، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، وارتداء الكمّامات، واتّباع جميع سبل الوقاية، واستخدام تطبيقي “أمان”و “صحتك”.

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