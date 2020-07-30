تكثيف حملات مكافحة التسول خلال عطلة عيد الأضحى

أعلنت مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية عن تكثيف حملاتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وقال مدير مديرية مكافحة التسول ماهر الكلوب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، ان المديرية خصصت حملات صباحية ومسائية لضبط المتسولين خاصة في العاصمة عمان لارتفاع اعداد المتسولين فيها بالمقارنة مع باقي المحافظات.

وبين، ان الحملات ستتركز على المقابر، والامكان المخصصة لذبح الأضاحي، بالإضافة للشوارع الرئيسية بسبب تواجد العديد من المتسولين بهذه المناطق.

وأكد، ان مديرية مكافحة التسول أعدت عدة برامج ترفيهية وتثقيفية للمنتفعين في مراكز رعاية وتأهيل المتسولين خلال عيد الأضحى المبارك.

ودعا الكلوب المواطنين الى عدم التعاطف وتعزيز ممتهني التسول للمساهمة في الحد من ظاهرة التسول، والتقليل من نسب انتشاره بين أفراد المجتمع، طالبًا من المواطنين ايصال التبرعات والصدقات إلى الجهات المرخصة لتصل إلى مستحقيها، وضرورة التبليغ عن حالات التسول عبر الخط الساخن 0798518274.

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