انتقادات لغياب التغطية الإعلامية عن فعالية احتجاج المعلمين امس

انتقد نشطاء ومواطنون غياب التغطية الإعلامية عن فعالية احتجاج المعلمين، أمس الأربعاء، ومحاولتهم الاعتصام قرب الدوار الرابع.

وبحسب ما رصده المراقبون، فإن معظم وسائل الإعلام الرسمية والخاصة تجنبت نشر أي خبر عن احتجاج المعلمين، فيما نشرت بعض المواقع إالخبارية خبرًا مختصرا عن هذه الفعالية التي شهدتها العاصمة والمحافظات.

وقال مدير مركز حماية وحرية الصحفيين، نضال منصور إن غياب الإعلام عن تغطية احتجاجات المعلمين “معيب” ويضر ولا ينفع، مبينا أن واجب الإعلام نقل الواقع.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارا بمنع النشر في القضايا التحقيقية المتعلقة بنقابة المعلمين، دون الإشارة لتغطية الاحتجاجات أو الاعتراضات على الإجراءات القانونية.

وقد انتقد المراقبون حضور الإعلام الغربي والعربي ونشرهم أخبارا متعقلة باحتجاج المعلمين، في ظل غياب المواقع والصحف المحلية.

“المجد” كانت قد غطت هذه الفعالية امس نقلا عن الزميلة “البوصلة”، نظرا لغياب مراسلنا عن موقع الفعالية.