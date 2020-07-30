استمرار تأثير الموجة الحارة اليوم وغدا، وانفراجة طفيفة يوم العيد

تبقى الأجواء اليوم الخميس، حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد لبعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات ما بعد الظهر لسقوط زخات من المطر في أجزاء محدودة ومتفرقة من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار أحياناً في مناطق البادية.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يتراجع تأثير الكتلة الحارة عن المملكة يوم غد الجمعة، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، مع بقائها أعلى من معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء أثناء النهار حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول ، وحارة في باقي المناطق مع ظهور بعض الغيوم العالية، بينما تسود أثناء الليل أجواء معتدلة في أغلب المناطق، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار أحياناً في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء يوم السبت، أثناء النهار حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق،تتحول أثناء الليل الى معتدلة في أغلب المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم بين 39 – 25 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 34 – 21، وفي مرتفعات الشراة 36 – 20، وفي مناطق البادية 45 – 27، وفي مناطق السهول 38 – 24، وفي الاغوار الشمالية 42 – 26، وفي الأغوار الجنوبية 43 – 29، وفي البحر الميت 41 – 27، وفي خليج العقبة 40 – 27 درجة مئوية.