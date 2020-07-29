وفاة طفل متأثرا بحالة التسمم الغذائي في لواء عين الباشا اليوم، وارتفاع عدد المصابين الى700 مصاب

أعلنت وزارة الصحة،اليوم الأربعاء، عن وفاة طفل عمره 5 سنوات متأثرا بحالة التسمم الغذائي في لواء عين الباشا، ناتج عن جرثومة انتيركوكس فيكالس (المكورات المعوية البرازية)، وجرثومة كامبيلوباكتر، في الوقت الذي وصل فيه عدد الإصابات إلى أكثر من 700 إصابة.

وقال وزير الصحة، الدكتور سعد جابر ان عدد الاصابات بحالة التسمم الجماعي في عين الباشا، قد وصل الى أكثر من 700 اصابة تم ادخالها جميعها الى مستشفيات وزارة الصحة، مبينا ان معظم الحالات التي تم ادخالها في حالة صحية جيدة وان عددا قليلا منها بدرجة متوسطة.

وبينت الوزارة في بيان اليوم الاربعاء، ان الفحوصات المخبرية اثبتت وجود جرثومتي انتيركوكس فيكالس، وكامبيلوباكتر في الوجبات التي تناولها المصابون.

واكدت انه وبعد الكشف على المطعم الذي تسبب في حالة التسمم، تبين ان وحدة التبريد داخل مشغل تحضير الشاورما معطلة، وان عملية التحضير تتم خارج الغرفة في بيئة غير صحية ودون الالتزام بالاشتراطات الصحية وأدنى قواعد السلامة العامة، ما اضطر الوزارة الى اغلاق المطعم بالكامل.

واشادت الوزارة بالاستجابة السريعة والفورية لكوادرها في مستشفيات البقعة وعمان وجرش وجميع مستشفيات محافظة البلقاء، وكذلك سرعة الاستجابة المهنية لكوادرها في التعامل مع حادثة التسمم الجماعي.

واكدت ان جميع كوادرها كانت في حالة استنفار ومتابعة مباشرة من وزير الصحة والامين العام ومدير الرعاية الصحية ومدير صحة البلقاء طوال ساعات الليل لضمان ادخال جميع الحالات الى المستشفيات والتي استمرت حتى ساعات الصباح الباكر.

كما اشادت الوزارة بالتعاون والتنسيق على مستوى جميع الاجهزة الامنية والدفاع المدني والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومتصرفية لواء عين الباشا.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم تناول الأطعمة المكشوفة والابتعاد عن التجمعات والخروج في ساعات الظهيرة التي يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة.

مدير مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في لواء عين الباشا محمد العابد، تحدث صباح الأربعاء، عن ارتفاع عدد إصابات التسمم الغذائي في مخيم البقعة إلى أكثر من 700 إصابة..

وقال متصرف لواء عين الباشا حاكم الخريشا، إن المطعم أُغلق بشكل تحفظي؛ لحين ظهور نتائج فحص عينات المصابين.