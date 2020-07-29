مكافحة الفساد لم تحقّق بقضيّة تبرّع نقابة المعلّمين لصندوق همّة وطن

أفاد مصدر مطّلع في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أنّ الهيئة تتابع ما يتمّ تداوله من ادعاءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونيّة، حول قيامها بإحالة قضية التبرّع المالي الذي قدّمته نقابة المعلّمين لصالح صندوق همّة وطن إلى القضاء.

وأكّد المصدر، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أنّ الهيئة تؤكّد احترامها لخصوصيّة التحقيق وسريّته لدى الادّعاء العام، كما تؤكّد احترامها لقرار المدعي العام بمنع النشر في القضيّة، إلا أنّها تؤكّد أنه لم يسبق لها وأن حقّقت بأيّ قضيّة من هذا القبيل، وأنّ القضية التي أحالتها إلى المدعي العام تتعلق بتجاوزات ماليّة لدى مجلس النقابة تتعلق بصندوق التأمين الصحي.

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