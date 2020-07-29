عاجل.. إرادة ملكية سامية بإجراء الانتخابات النيابية، والهيئة المستقلة للانتخاب تجتمع ظهر اليوم لتحديد تاريخ الاقتراع
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في تموز بتغلي الميه بالكوز.. استمرار تأثير الموجة الحارة اليوم وغدا

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