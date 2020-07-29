عاجل.. إرادة ملكية سامية بإجراء الانتخابات النيابية، والهيئة المستقلة للانتخاب تجتمع ظهر اليوم لتحديد تاريخ الاقتراع

عمان 29 تموز (بترا) – صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأربعاء، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وفق أحكام القانون.

وعلى الفور، صرح الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، جهاد المومني، إنه على ضوء صدور الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات، فإن مجلس مفوضي الهيئة سيعقد اجتماعا الواحدة ظهر اليوم لتحديد موعد لاجراء الانتخابات.

و أكد المومني إن الهيئة جاهزة لإجراء الانتخابات وفق المدد القانونية.

وتنص المادة 4 من قانون الانتخاب على:

أ- بعد ان يصدر الملك امره باجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى احكام الدستور:

1- يتخذ المجلس خلال عشرة ايام من صدور الامر الملكي قراراً بتحديد تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية.