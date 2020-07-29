ضبط سائق حوّل غرفة قيادة سيارته الى مقهى.. شاهد



ضبطت مرتبات الأمن العام، ظهر اليوم الاربعاء، سائق شاحنة يدخن الأرجيلة أثناء القيادة على طريق العامرية باتجاه الجنوب في الطريق الصحراوي.

وأكدت إدارة الدوريات الخارجية، في منشور لها عبر منصة فيسبوك، أنه تم تحرير مخالفة بحق سائق المركبة لعدم التزامه بقانون السير وإجراء المقتضى القانوني بحقه.

ودعت السائقين إلى الالتزام بقواعد السلامة المرورية أثناء القيادة لتفادي وقوع الحوادث.

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