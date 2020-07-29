ضبط اعتداء بثلاثة خطوط على المياه في عين الباشا

ضبطت أجهزة وطواقم وزارة المياه والري، اليوم الأربعاء، اعتداءات على خطوط مياه رئيسة في عين الباشا لتزويد مزارع خضار وبيوت بلاستيكية وبرك سباحة من الخطوط الناقلة الرئيسة المزودة لمياه الشرب على حساب حصص المواطنين.

وبحسب بيان صحفي، فصلت طواقم الوزارة الخطوط وتصويب الوضع وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتحويلها إلى الجهات المعنية والقضاء، مبينة أن الكميات التي تسحب يوميا تزيد عن 500 متر مكعب.

وبينت أن الأشخاص المعتدين سحبوا 3 خطوط بقطر 2 إنش وتركيب مضخة عليها بقوة 5 حصان لسحب المياه من الخط لتزويد ثلاث مزارع خضار في منطقة أم الدنانير بكميات كبيرة من المياه، وتعبئة بركة للسباحة وخزان كبير سعة 150 مترا مكعبا عليها مضخات لري المزارع بمساحة أكثر من 50 دونما، كما جرى ضبط اعتداء من قبل مزرعة زيتون في منطقة الخرشة على الخط الرئيس.

وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون في المحافظة على حقوق المواطنين المائية لأن هذه الاعتداءات تشكل أحد أهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه.

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