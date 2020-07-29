صحيفة يسرائيل هيوم: شارون اعتبر الانفصال عن غزة مقدمة لانسحاب اضافي احادي الجانب من الضفة، ابلغ به الوزيرة رايس
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جرينتش+2 10:48
بحجة “تصاعد أهميته داخل العائلة”.. واشنطن تفرض عقوبات على حافظ الاسد،الابن الأكبر للرئيس السوري

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