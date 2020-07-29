النيابة الكويتية تقرر التحفظ على ممتلكات حليمة بولند و9 مشاهير آخرين

أصدرت النيابة الكويتية قرارا بتجميد أرصدة عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعى، والتحفظ على جميع ممتلكاتهم، بما فيها عقاراتهم، ومنع وكلائهم وممثليهم من التصرف بها، وذلك على خلفية اتهامهم فى قضية غسل الأموال.

والعشرة المتهمون بغسل الأموال هم: الإعلامية حليمة بولند وفرح الهادى ويعقوب بوشهرى وفوز الفهد ودانة الطويرش ومشارى بو يابس وعبد الوهاب العيسى وجمال النجادة وشفاء الخراز ومريم رضا.

وجاء نص قرار النائب العام كالتالى: “التحفظ على أموال المتهمين المودعة لدى جميع البنوك الكويتية والأجنبية العاملة فى دولة الكويت، وأية أموال أو أوراق مالية أخرى مودعة فى هذه الحسابات أو فى صناديق الاستثمار، أو تودع مستقبلا بها”.

كما نص على: “التحفظ على جميع العقارات المملوكة أو المخصصة والمسجلة بأسمائهم لدى إدارة التسجيل العقارى والتوثيق، أو لدى وزارة المالية، مع تجميد هذه الأموال، ومنعهم أو من يوكلونهم أو من ينوب عنهم أو من يمثلهم، من التصرف فيها وإدارتها، على ذمة القضية لحين الفصل بالدعوى الجزائية”.

وكشف مصدر أنه يجرى حاليا جمع المعلومات والتحريات عن أعمال المشتبه بهم وأنشطتهم وثرواتهم، كما يتم رصد أى تحركات مشبوهة لهم، وسيحال إلى جهات التحقيق كلّ من يثبت عليه هذا العمل الإجرامى لينال عقابه وفق القانون.

وأضاف أن البنوك التى أودعت أكثر من 5 آلاف دينار بلا أوراق ثبوتية ستدخل دائرة المحاسبة، لافتا إلى أن تجميد الأرصدة معناه أن المشاهير المتهمين لا يستطيعون سحب دينار واحد من أرصدتهم، وسينتظرون حتى صدور أحكام نهائية بحقهم، قائلا: “إذا أُدينوا سيدفعون ضعف هذه المبالغ”.