النيابة الكويتية تقرر التحفظ على ممتلكات حليمة بولند و9 مشاهير آخرين

صحيفة يسرائيل هيوم: شارون اعتبر الانفصال عن غزة مقدمة لانسحاب اضافي احادي الجانب من الضفة، ابلغ به الوزيرة رايس
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جرينتش+2 10:48
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