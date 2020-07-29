الامن يمنع معلمين من الوصول للدوار الرابع بهدف الاعتصام



شهدت العاصمة عمان، اليوم الأربعاء، محاولات لمعلمين ونشطاء بالتجمهر والاعتصام قرب الدوار الرابع احتجاجا على الإجراءات الأخيرة بحق مجلس النقابة، فيما تمركزت قوات الأمن في المناطق المؤدية للدوار الرابع ومنعت المتظاهرين من الوصول والتجمهر.

وبحسب نشطاء ومصادر صحفية فإن قوات الأمن قامت باعتقال عدد من المعلمين والمعلمات المتوجهين للاعتصام، فيما قالت إحدى مراكز المساعدة القانونية إن الأمن منع المحامين من الدخول للمراكز الأمنية بهدف تكفيل الموقوفين.

وقد تمكن معلمون من التجمهر قرب منطقة الدوار الخامس، وطالبوا بالسماح لهم بالوصول إلى منطقة الدوار الرابع للاعتصام والاعلان عن مطالبهم.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة في مؤتمر صحفي مساء اليوم، إن التعامل مع محاولات الاعتصام والتجمع يتم بهدف منع التجمهر بأعداد تزيد عن المسموح به لضمان الصحة والسلامة العامة، واحتراما لمتطلبات التباعد وإجراءات الوقاية، والحيلولة دون تعطيل أي أماكن عامة، أو شوارع حيوية، أو مرافق تقدم خدمات صحية مهمة، وحركة المواطنين بانسيابية في هذه المناطق الحيوية.

وكان رؤساء فروع نقابة المعلمين في المحافظات دعوا للمشاركة في اعتصام مركزي احتجاجا على قرار حل مجلس النقابة واعتقال أعضائه، فيما اعتُقل عدد منهم بعد هذا القرار.

وكانت وزارة التربية والتعليم شكلت لجنة حكومية لإدارة النقابة، بعد قرار النيابة العامة كف يد مجلس النقابة وإغلاق مقارها لمدة عامين واعتقال أعضاء المجلس لمدة أسبوع بهدف التحقيق.

وأكد قانونيون لـ”البوصلة” عدم قانونية تشكيل اللجنة الحكومية، مبينين أن حل مجلس النقابة وتشكيل لجنة بديلة يكون إثر قرار قضائي قطعي من محكمة مختصة.

البوصلة