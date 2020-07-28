8 نجوم لبنانيين يطرحون أغنيات جديدة باللهجة المصرية

بدأ عدد كبير من نجوم الغناء فى لبنان التحضير لأغنيات جديدة باللهجة المصرية سواء فى أغانى سينجل أو ألبوماتهم الجديدة ليتم طرحها الأيام المقبلة على يوتيوب والقنوات الفضائية،

وفى السطور التالية أبرز ما سيقدمه المطربون اللبنانيون من أغنيات باللهجة المصرية بالأيام المقبلة.

فضل شاكر

يستعد المطرب فضل شاكر لطرح أغنيتين جديدتين خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث انتهى من تسجيلهما مؤخرا، الأولى باللهجة المصرية تنتمى إلى اللون الدرامى تعبر عن حال الكثيرين ممن تعرضوا لجرح فى حياتهم، وهى من كلمات عمرو المصرى، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضرى، والثانية يتعاون فيها فضل مع الملحن أحمد محيى، فى أغنية باللهجة المصرية أيضا تحمل طابع درامى عاطفى.

نانسى عجرم

تتعاون النجمة اللبنانية نانسى عجرم مع الملحن وليد سعد فى 3 أغنيات فى ألبومها الجديد باللهجة المصرية، الذى تعمل على التحضير له فى الوقت الحالى لطرحه خلال الفترة المقبلة، وتحمل الأغنيات ألوان مختلفة ومتنوعة، حيث تقدم الأولى بعنوان “حياة” وتحمل الطابع الرومانسى من كلمات محمد رفاعى، وتوزيع هادى شرارة.

راغب علامة

يستعد النجم اللبنانى راغب علامة، الفترة المقبلة، لطرح أغنية سينجل جديدة بعنوان “ملك الرومانسية” لجمهوره بعد نجاح أغنياته التى قام بطرحها الفترة الأخيرة مثل “صدفة” و”اللى باعنا” وغيرهما، والأغنية تحمل طابع عاطفى بستايل جديد يقدمه راغب لأول مرة، وهى من كلمات ناصر الجيل، وألحان محمد ضياء، والتوزيع الموسيقى باسم منير، وهندسة الصوت هانى محروس.

هيفاء وهبى

سجلت النجمة هيفاء وهبى أغنيتين باللهجة المصرية، الأولى سينجل وتحمل اسم “تمامهم كلام”، من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمد شعبان، وتوزيع هادى شرارة.

والثانية من ألبومها الجديد تحمل اسم “ولا الهوا”، من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودى سعيد، وتوزيع الموسيقى توما، ومن المقرر طرح الألبوم عقب الاستقرار على موعد نهائى لطرحه.

وائل جسار

يعمل المطرب وائل جسار على تحضير أغنية جديدة بعنوان “ولا فى الأحلام” باللهجة المصرية، ومن المقرر أن تطرح بعد شهرين، وهى من كلمات الشاعر أحمد قطوط وألحان أحمد زعيم وهى أغنية رومانسية مثل أغلبية أغنياته.

وتقول كلمات الأغنية “واية فيكى ما يتحبش.. ومين شافك ولا حسش.. وقع فى ثوانى حن ومال.. دا فعنيكى بتوه واسرح.. ولو بصتلى يوم بفرح.. تهون احزانى كدا فى الحال”.

عاصى الحلانى

انتهي المطرب عاصى الحلاني من تسجيل 3 أغنيات جديدة، الأولى أغنية وطنية جديدة يهديها الحلانى لمصر، بعنوان” أيوة يا مصريين” من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع زووم، ومن المقرر طرحها فور الانتهاء من تسجيلها ووضع اللمسات الأخيرة عليها.

والثانية من ألبومه الغنائى الجديد بعنوان “بعشقك” من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان محمد عبيه وتوزيع طونى سابا، والثالثة بألبومه أيضا لم يكشف عن اسمها حتي تكون مفأجاه للجمهور، وهي من ألحانه، ومن كلمات الشاعر غانم جاد شعلان.

إليسا

تستعد النجمة إليسا لطرح عدد من أغانى ألبومها الجديد باللهجة المصرية، منها أغنية تحمل اسم “حبة اهتمام” من ألحان زياد برجى، وتوزيع أحمد إبراهيم، والثانية تحمل عنوان “أنا شبه نسيتك”، وهى من ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد ابراهيم، والثالثة تم طرحها وهى “صاحبة رأى” من كلمات أسامة مصطفى، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع هادي شرارة.

رولا سعد

تستعد الفنانة رولا سعد لتصوير كليب جديد يحمل اسم “لاغينى تلاقينى” باللهجة المصرية تحمل طابع مقسوم، وهى من كلمات أسامة مصطفى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج زياد خورى، ومن المقرر أن يتم تصويرها الأسبوع المقبلة فى سوريا وأسطنبول.