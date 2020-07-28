وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء شفاء حالة واحدة،مقابل تسجيل 6 اصابات جديدة بالكورونا غير محلية ليصبح العدد الكلي 1182
أهم العناوين
جرينتش+2 01:35
مشعل يطرح رؤية سياسية لإعادة بناء المشروع الفلسطيني ومواجهة مخطط الضم

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني