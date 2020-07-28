لا جديد تحت شمس اليوم.. موجة الحرارة اللاهبة ما زالت مستمرة

تبقى المملكة اليوم الثلاثاء، تحت تأثير الموجة الحارة، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة جداً في باقي المناطق، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

ويتوقع في ساعات المساء سقوط زخات من المطر في المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يطرأ يوم الأربعاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع استمرار تأثر المملكة بالموجة الحارة، وتبقى الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في الأجزاء الشرقية والجنوبية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتستمر الأجواء يوم الخميس حارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة جداً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية خاصة في الأجزاء الشرقية والجنوبية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 41 – 26 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 36 – 24، وفي مرتفعات الشراة 39 – 22، وفي مناطق البادية 44 – 27، وفي مناطق السهول 39 – 25، وفي الاغوار الشمالية 42 – 28، وفي الأغوار الجنوبية 43 – 31، وفي البحر الميت 42 – 30، وفي خليج العقبة 43 – 30 درجة مئوية.

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