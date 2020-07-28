كي لا يعرفها احد.. نجاة الصغيرة تتنكر أمام عمارة آيلة للسقوط بالزمالك



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة نجاة الصغيرة، وهي جالسة في منطقة الزمالك بالقاهرة، أمام عمارة الشربتلي التي تسكن احدى شققها، بشارع الشاعر عزيز أباظة، بعد إصدار قرار بإخلائها.

وقد ظهرت المطربة وهي ترتدي النقاب وتضع قطعة من القماش على وجهها، من أجل عدم تعرف الناس عليها، خاصة بعد أن تغير شكلها.

ويعتبر أشهر من عاش بهذ العمارة التاريخية، كل من الفنانة سعاد حسني، والفنان محمود المليجي، والفنانة كوثر شفيق، والفنان عز الدين ذو الفقار، والفنانة علوية جميل، فضلا عن نجاة الصغيرة.

وقد تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، صباح امس الإثنين، محطة صفاء حجازي بالزمالك، بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق لمتابعة البدء في حقن التربة أسفل السور الخارجي، وأحد الغرف الملحقة به بسفارة دولة البحرين، وأسفل العمود المتضرر من العقار رقم 17 بشارع البرازيل بالزمالك، والذي نتج عن هروب التربة أسفل القاعدة الخرسانية لهذا العمود نتيجة مرور ماكينة حفر المترو في مسارها وحدوث تخفيض بالضغوط اثناء عمل الماكينة.

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