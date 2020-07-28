فضيحة عسكرية.. الجيش الصهيوني"الذي لا يُقهر" يطلق النار في مزارع شبعا اللبنانية امس على اوهامه واشباح حزب الله
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جرينتش+2 12:34
فضيحة عسكرية.. الجيش الصهيوني”الذي لا يُقهر” يطلق النار في مزارع شبعا اللبنانية امس على اوهامه واشباح حزب الله

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