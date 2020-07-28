فضيحة عسكرية.. الجيش الصهيوني”الذي لا يُقهر” يطلق النار في مزارع شبعا اللبنانية امس على اوهامه واشباح حزب الله

المصدر: قناة المنار

قُل موتوا برعبِكم، ومِن ثَمَّ بِشَرِّ فَعلتِكم..

برصاصِ الخوفِ كتبَ الاسرائيليُ بيانَ الاحداثِ في مزارعِ شبعا، وخاضَ معركةً افتراضيةً باسلحتِه الثقيلةِ واجهزتِه الاعلاميةِ والسياسيةِ والامنية، حتى انجلى غبارُ قذائفِه عن اعلى درجاتِ التوترِ والخيبة، وبياناتٍ عسكريةٍ متضاربةٍ الى حدِّ التناقض، فوقفَ اعلامُه ضائعاً بينَ الروايات، وعادَ بهجومٍ على جيشِه المتخبطِ ، مُحمِّلاً اياهُ مسؤوليةَ الخطورةِ التي يعيشُها ومعهُ الكيان.

ستَحفظُ تلالُ شبعا اللبنانيةِ المحتلةِ ما جرى اليوم، وكيف تصيبُ المقاومةُ بِعَدوِّها مقتلاً من دون ان تطلق نارها.

فالمقاومةُ الاسلاميةُ لم يَحصُل من طرفِها ايُّ اشتباكٍ او اطلاقِ نارٍ حتى الآن، كما أكدت في بيانِها، وانَ ما جرى كانَ من طرفِ العدوِ وحدَه، الخائفِ القَلِقِ والمتوتر.

وعلى العدوِّ هذا ان يبقى على خوفِه وتوترِه ، فالردُّ على استشهادِ الاخ المجاهد علي كامل محسن آتٍ حتماً، وما على الصهاينةِ الا انتظارُ العقاب.

عقابٌ، اضافت المقاومةُ الاسلاميةُ الى موجباتِه، ما حصلَ اليومَ من قصفٍ على بلدةِ الهبارية واصابةِ منزلٍ لاحدِ المدنيين، مؤكدةً انه لن يتمَ السكوتُ عن هذا العدوانِ على الاطلاق، واِنَّ غداً لناظرِه قريب.

فلْيَنظُرِ اللبنانيونَ الى عِزِّهِم بفعلِ مقاومتِهم، بل بهيبتِها التي تُصيبُ كقوَّةِ سلاحِها، ولْيَنظرِ الصهاينةُ الى ما آلت اليه احوالُهم وواقعُ جيشِهم، ولْيَرتَقِبُوا ما هو آت، وما النصرُ الا من عندِ الله..

**وكان موقع i24NEWS العبري قد ذكر ان اسرائيل بعثت ، مساء امس الاثنين، رسائل تطمين وردع إلى الجهات الدولية مفادها انها لا تنوي تصعيد الوضع في على الحدود الشمالية مع لبنان، لكنها أوضحت “إذا لزم الأمر نحن مستعدون لضربة مؤلمة”. وكما ورد أن إسرائيل ترى في سوريا ولبنان على أنهما مسؤولان وأن إيران “تقود ما يحدث”.

ودعت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان الأطراف المعنية إلى “التحلي بأقصى درجات ضبط النفس” إثر تبادل إطلاق النار في منطقة مزارع شبعا عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي إن قائد قوات اليونيفيل ستيافانو دل كول تواصل مع الطرفين اللبناني والإسرائيلي “لتقييم الوضع وتخفيض التوتر وحثهما على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس”، مشيرا إلى توقف وقف إطلاق النار حاليا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي،امس الإثنين، أنه خاض “قتالا” على حدود إسرائيل الشمالية مع لبنان، موضحا أنه أحبط محاولة “خلية إرهابية” التسلل الى الأراضي الاسرائيلية.

وزعم الجيش الاسرائيلي في بيان انه أحبط “محاولة تسلل لخلية إرهابية” إلى أراضيه بعد تبادل لإطلاق النار في المنطقة وفرضه الإغلاق على طول الحدود عقب ما قال إنه “حادث أمني”.

ويأتي تبادل إطلاق النار الإثنين، في أعقاب تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن رد محتمل لحزب الله بعد مقتل أحد مقاتليه في غارة جوية في سوريا ألقي باللوم فيها على إسرائيل.