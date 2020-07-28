الحواتمة يعلن وضع خطة أمنية شاملة خلال عيد الأضحى المبارك

اعلن مدير الأمن العام، اللواء الركن حسين محمد الحواتمة أن مديرية الأمن العام قد سخرت كافة جهودها الأمنية والإنسانية لتقديم الخدمة للمواطن في مختلف الظروف .

وأضاف، خلال الاجتماع الأمني الذي ترأسه اليوم بحضور مساعديه وكبار ضباط المديرية، على ضرورة المباشرة بتنفيذ الخطة الأمنية الشاملة اعتبارا من صباح يوم غد الاربعاء والتي وضعت لتعزيز الأمن، وتسهيل أمور المواطنين، وضمان سلامتهم خلال أيام العيد .

ووجه الحواتمة، إلى تكثيف الرقابة الأمنية والمرورية والبيئية، وإعادة تفعيل كافة النقاط الأمنية، وتوزيعها بما يضمن توفير الرقابة الأمنية الشاملة، وتسخير كافة الإمكانيات لتقديم الخدمة الأمنية والاسعافية لكافة محتاجيها.

وأهاب مدير الأمن العام بكافة المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية والبيئية الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الخصوص، متمنياً من الجميع الابتعاد عن السلوكيات الخاطئة، والمخالفات المرورية الخطرة.