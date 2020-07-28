الحبس 3 سنوات على مالكي شركة سياحة ومدير مدرسة بقضية فاجعة البحر الميت

حكمت محكمة صلح جزاء عمان، اليوم الثلاثاء، بالحبس ثلاث سنوات على مالكي شركة سياحة ومدير مدرسة، في قضية فاجعة البحر الميت.

وقد برأت المحكمة مالكة مدرسة، وقررت عدم مسؤولية ثلاث موظفات في وزارة التربية والتعليم، في جلسة عقدت برئاسة القاضي محمد الطراونة.

كما حكمت المحكمة بعدم مسؤولية مرافقة الرحلةن وهي موظفة من قبل شركة سياحة.

وقال مراسل قناة “المملكة” إن القرار “قابل للاستئناف في محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية”.

وداهمت سيول نتيجة أمطار غزيرة منطقة البحر الميت، في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2018 وأودت بحياة 22 شخصًا، جلهم طلاب كانوا في رحلة مدرسية، وأصيب 43 آخرين.