وسط غضب شعبي في نابلس.. تشييع جثمان أمين سر فتح “عماد دويكات”

شيع الآلاف بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ظهر اليوم الاثنين، جثمان أمين سر حركة فتح بمنطقة بلاطة البلد عماد الدين دويكات، الذي قتل السبت الماضي برصاص أجهزة أمن السلطة.

ووصل جثمان دويكات إلى مخيم بلاطة البلد قبل الظهر وطاف به المشيعون شوارع الحي وسط هتافات غاضبة وإطلاق كثيف للرصاص في الهواء من قبل مسلحين ملثمين.

وتمت الصلاة على الجثمان في المسجد القديم ببلاطة البلد، بمشاركة العديد من الشخصيات وقيادات حركة فتح والقوى والفصائل، ثم توجه المشيعون به لمواراته الثرى بمقبرة خلة العامود.

وقتل دويكات وأصيب آخرون خلال شجار بين الأهالي وأمن سلطة رام الله، التي حاولت اعتقال صاحب محل سوبرماركت بمنطقة بلاطة البلد؛ بدعوى عدم التزامه بإجراءات الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا.