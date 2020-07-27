وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 8 اصابات جديدة بالكورونا غير محلية ليصبح العدد الكلي 1176 .. ولا حالات شفاء

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 حالات غير محلية بفيروس كورونا المستجدّ في الأردن، اليوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1176.

وتوزعت الحالات الجديدة بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على النحو الآتي: 4 حالات لقادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر (2 من السعوديّة، و 1 من سوريا، و 1 من الولايات المتّحدة الأميركيّة)، و4 حالات لسائقي شاحنات أردنيّين، قادمين عبر حدود العمري.

وأشار الموجز إلى عدم تسجيل أية حالة شفاء، فيما تم إجراء 6281 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 571390 فحصاً.

وحذّرت الوزارة من أيّ ممارسات تخالف إجراءات السلامة العامّة والوقاية، خصوصاً إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً؛ مؤكدة أنه سيتمّ تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب أوامر الدّفاع بحقّ الأشخاص المخالفين.

كما دعت إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، واتّباع جميع سبل الوقاية، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”، وذلك في ضوء تزايد عدد حالات الإصابة عالميّاً، وتفشّي الوباء في العديد من دول العالم والمنطقة.

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