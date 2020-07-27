فضيحة عسكرية.. الجيش الصهيوني"الذي لا يُقهر" يطلق النار في مزارع شبعا اللبنانية امس على اوهامه واشباح حزب الله
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جرينتش+2 12:32
وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 8 اصابات جديدة بالكورونا غير محلية ليصبح العدد الكلي 1176 .. ولا حالات شفاء

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