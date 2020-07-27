ضرورة وضع خطّة شاملة لمعالجة الآثار السلبيّة للجلوة العشائريّة

ترأّس رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اجتماعاً، اليوم الاثنين؛ لبحث الآثار السلبيّة لموضوع الجلوة العشائريّة، وإيجاد حلول عادلة لها، تضمن حماية المجتمع وحقوق الأفراد.

ودعا الرزّاز خلال الاجتماع الذي عُقِد في دار رئاسة الوزراء إلى إجراء حوار مجتمعي شامل يبحث أنجع الحلول لمعالجة التأثير السلبي للجلوة العشائرية على الأفراد والمجتمع، تشارك فيه جميع الفعاليات الشعبيّة والنقابيّة والحزبيّة والأكاديميّة، ومؤسسات المجتمع المدني المعنيّة بحقوق الإنسان، والمرأة، والجهات ذات العلاقة من جميع أرجاء المملكة.

وقال رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي حضره وزراء الداخليّة، والشؤون السياسيّة والبرلمانية، والعدل، والدولة للشؤون القانونيّة، ومدير الأمن العام، ورئيس ديوان التشريع والرأي، “إنّ الجلوة العشائريّة ما زالت تؤثر سلباً على حياة الكثير من الأسر والمجتمع، ومن الواجب بحث حلول عمليّة عادلة وقابلة للتطبيق، خصوصاً ونحن على مشارف مئويّة الدولة الأردنيّة”.

وأوعز الرزّاز بهذا الخصوص لوضع خطّة شاملة لمعالجة هذه الآثار السلبيّة لهذه العادة، بما يضمن أسس العدالة، ومراعاة الحقوق، وبما يتوافق مع عادات المجتمع الأردني الأصيل، وتقاليده وقيمه الحميدة، ومصالح جميع أبنائه في مدنه وأريافه وبواديه.

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