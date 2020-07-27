النعيمي يشكل اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون نقابة المعلمين

عمان 27 تموز (بترا)- قرر وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نقابة المعلمين إداريا وماليا برئاسة الأمين العام للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، عملا بتنفيذ قرار النيابة العامة المتضمن كف يد أعضاء مجلس النقابة ووقفها ووقف هيئاتها لمدة عامين.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من مدير إدارة الشؤون القانونية الدكتور مصطفى الروسان، ومدير إدارة الشؤون المالية محمد المناصير، ومدير إدارة المناهج الدكتور محمد كنانة، ومدير التشريعات الدكتور طارق الطراونة، ومديرة الطفولة الدكتورة عالية عربيات، ورئيس قسم شكاوى وتظلمات المعلمين عبد الغفور القرعان.

وقد عقدت اللجنة اجتماعها الاول، ووضعت تصورا لعملها في المرحلة المقبلة وبما يحافظ على حقوق المعلمين والمعلمات واموال النقابة الموقوفة اعمالها، فيما قررت اللجنة اعتماد عضوها الدكتور طارق الطراونة مقررا لها، وتكليف المستشار الإعلامي للوزارة زيد ابو زيد ناطقا إعلاميا باسم اللجنة.