فضيحة عسكرية.. الجيش الصهيوني"الذي لا يُقهر" يطلق النار في مزارع شبعا اللبنانية امس على اوهامه واشباح حزب الله
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جرينتش+2 12:31
الجيش الاسرائيلي ينشر بطاريات القبة الحديدية وسط حالة تأهب قصوى على الحدود الشمالية تحسباً لقيام حزب الله بالثأر

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