الجيش الاسرائيلي ينشر بطاريات القبة الحديدية وسط حالة تأهب قصوى على الحدود الشمالية تحسباً لقيام حزب الله بالثأر

تستمر حالة التأهب في الحدود الشمالية تحسبا لقيام حزب الله بعملية انتقام، ردا على مقتل احد عناصره في محيط دمشق قبل أيام خلال غارة جوية منسوبة لإسرائيل .

وقد نشر الجيش الصهيوني أمس بطاريات مدافع ومنظومات للدفاع الجوي على الحدود الشمالية. وسقطت امس في الأراضي اللبنانية طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الصهيوني خلال نشاط عملياتي على الحدود .

ولم يتضح بعد ما اذا اسقطت الطيارة بنيران معادية ام انها تحطمت بسبب خلل تقني . وقال الناطق العسكري إنه لا يخشى من تسرب معلومات .

ورجحت مصادر عسكرية ان يكون حزب الله قد اكملت الاستعدادات لتنفيذ هجوم على جنود اسرائيليين في منكقة الحدود الشمالية الا انه تراجع عن نيته هذه.

كما ذكرت صحيفة معاريف ان احد السيناريوهات المحتملة هو اطلاق حزب الله صاروخا مضادا للدروع صوب جنود من الجيش اواستهدافهم بنيران قناصة قرب الحدود .

وحذر وزير الدفاع بيني غانتس لبنان وسوريا من ان انهما يتحملان المسؤولية عن أي اعتداء قد ينطلق من اراضيهما، وان إسرائيل ستدفعهما الثمن اذا ما حصل ذلك، مؤكدا في الوقت ذاته ان وجهة إسرائيل ليست للتصعيد .