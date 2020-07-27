الأمن العام يحذر المواطنين من الإجهاد الحراري وضربات الشمس ويدعوهم للاتصال بهاتف الطوارئ 911 عند الحاجة

دعت مديرية الأمن العام إلى ضرورة التقيد بالنصائح والإرشادات الصحية خلال موجة الحر الحالية ، تفاديا لحدوث ضربات الشمس والاجهاد الحراري نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس .

وشددت المديرية، في بيان اليوم الاثنين، على ضرورة الحرص على شرب كميات مناسبة من السوائل وخصوصا الماء، وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة، وعدم ترك المعقمات داخل المركبات، خلال ارتفاع درجات الحرارة لاحتوائها على مواد قابلة للاشتعال.

كما دعت المديرية إلى ارتداء أغطية الرأس الواقية والقبعات، وأخذ قسط من الراحة وخصوصاً الأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، وضرورة مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم باللعب تحت أشعة الشمس لفترات طويلة.

وشددت على عدم تحميل الاباريز الكهربائية أكثر من طاقتها، وذلك بتشغيل مكيفات الهواء والمراوح وغيرها على مصدر تيار كهربائي واحد، والابتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة التي تكون مرتعاً للزواحف كالعقارب والأفاعي، داعية للاتصال على هاتف الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك .



مشاركة 0 مشاركة مشاركة