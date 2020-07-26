وزير الصحة يعلن اليوم الاحد شفاء 5 حالات، مقابل تسجيل 14 اصابة جديدة بالكورونا غير محلية ليصبح العدد الكلي 1168

أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، جميعها غير محلية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1168 إصابة.

وعرض الدكتور جابر،في مؤتمر صحفي بدار رئاسة الوزراء اليوم الأحد، لتفاصيل الحالات الجديدة، والتي تمثلت بحالتين لسائقين على حدود العمري و12 حالة لأردنيين في فنادق الحجر (8 حالات من السعودية، وحالتان من العراق وحالتان من أوكرانيا)، مشيرا إلى أن 5 مصابين تماثلوا للشفاء في مستشفى الأمير حمزة خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما بقي تحت العلاج 110 حالات.

ولفت إلى أن فرق الاستقصاء الوبائي أجرت اليوم 6658 فحصاً للكشف عن كورونا، ليصل عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء تفشي الفيروس بالمملكة إلى 565109 فحصا، لافتا إلى أن الوزارة ستقلل عدد الفحوصات اليومية خلال فترة العيد لإراحة الكوادر الطبية.

وأكد الدكتور جابر أن النظام الصحي في المملكة لم يختبر، لكنه جاهز لاستقبال أية موجة جديدة من الفيروس خاصة في ظل الموجة الثانية والعنيفة التي يشهدها عدد من دول الجوار ما اجبرهم على إعادة الإغلاق المشدد، مشيرا إلى دراسة اوضاع الكرفانات الموجودة في منطقة البحر الميت لاستقبال الحالات وجاهزية 3 مستشفيات تتسع إلى 1000 شخص.

وفي رده على سؤال الصحفيين حول عودة الطلبة إلى المدارس، بين الدكتور جابر أن عودة الطلبة مرتبطة بالمصفوفة، وفي حال وصول الأردن إلى المنطقة الخضراء، سيعود الطلبة إلى مدارسهم لأن العملية التعليمية ليست فقط أكاديمية بل عملية متكاملة من حيث الاختلاط وبناء الشخصية.

وحول الإجراءات المتبعة في عيد الأضحى، أوضح جابر أن الوزارة لم تدرس منع الصلاة والحظر في عيد الأضحى، داعيا المواطنين إلى الالتزام التام باجراءات السلامة العامة والوقائية المتبعةن وعدم التقبيل والمصافحة للحفاظ على هذا الإنجاز.