وزير الصحة يعلن اليوم الاحد شفاء 5 حالات، مقابل تسجيل 14 اصابة جديدة بالكورونا غير محلية ليصبح العدد الكلي 1168
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مبروك.. وزارة الأوقاف تعلن عن إقامة صلاة عيد الاضحى المقبل في جميع المساجد والمصليات والساحات العامة بالمملكة

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