مبروك.. وزارة الأوقاف تعلن عن إقامة صلاة عيد الاضحى المقبل في جميع المساجد والمصليات والساحات العامة بالمملكة

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم الأحد، أن صلاة عيد الأضحى المبارك ستكون في تمام الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة 10 ذي الحجة، الموافق 31 تموز، وستقام في جميع مساجد المملكة التي تقام فيها صلاة الجمعة، وفي المصليات التي ستقيمها الوزارة بالساحات العامة تطبيقا لسُنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ودعت الوزارة جميع المصلين إلى الالتزام بإرشادات الصحة والسلامة العامة من حيث التباعد وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة بارتداء الكمامة واحضار سجادة الصلاة والابتعاد عن التقبيل والمصافحة حرصا على السلامة العامة في ظل انتشار وباء کورونا.

وكانت الحكومة قد أغلقت المساجد في 14 آذار/مارس ضمن مجموعة إجراءات وقرارات للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، وفتحت المساجد أبوابها في الأردن أمام المصلين في 5 يونيو /حزيران 2020، لإداء صلاة الجمعة.