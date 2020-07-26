وزير الصحة يعلن اليوم الاحد شفاء 5 حالات، مقابل تسجيل 14 اصابة جديدة بالكورونا غير محلية ليصبح العدد الكلي 1168
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اسرائيل تقدم عبر الأمم المتحدة “اعتذاراً مبطناً” لحزب الله عن استشهاد احد عناصرة في الغارة الاخيرة على جنوب دمشق

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