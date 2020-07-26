اسرائيل تقدم عبر الأمم المتحدة “اعتذاراً مبطناً” لحزب الله عن استشهاد احد عناصرة في الغارة الاخيرة على جنوب دمشق

المصدر: قناة الميادين

أفادت مصادر لمراسلة الميادين في فلسطين، أن الأمم المتحدة قد أبلغت حزب الله رسالة إسرائيلية تتعلق بمقتل الشهيد علي كامل محسن.

وأضافت المصادر أن فحوى الرسالة الإسرائيلية يقول إن تل أبيب لم تكن تعرف بوجود علي محسن ولم تكن تقصد قتله، مؤكدة أنه لا صحة لأي رسائل إسرائيلية لحزب الله عبر وسطاء دوليين كروسيا أو غيرها.

وأوضحت المصادر أن “إسرائيل” أبلغت حزب الله ما وصفته بالتحذير من مغبة عمل عسكري انتقامي، مشيرة إلى أن حزب الله قد اكتفى بتبلغ الرسالة، لكنه أكد رفضه أية تحذيرات أو تهديدات إسرائيلية.

وقالت المصادر لمراسلة الميادين إن الجيش الإسرائيلي اتخذ إجراءات على الحدود الشمالية بعد علمه بأن حزب الله حسم قراره، لافتة إلى أنه لدى الجيش الإسرائيلي رصد لحركة واسعة لعناصر حزب الله لكنه مشوش من كيفية الرد.

وسائل إعلام إسرائيلية (القناة 12، والقناة 13، وقناة كان، وموقع يديعوت أحرونوت..) نقلت بدورها التقرير الذي أوردته الميادين نقلاً عن مصادر حول رسالة إسرائيلية إلى حزب الله عبر الأمم المتحدة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أمس عن قائد المنطقة الشمالية، أمير برعام، قوله إن تقدير الوضع في الجيش الإسرائيلي يقول إن حزب الله يخطط لعملية انتقامية، مضيفاً “نحن نستعد لمروحة واسعة من السيناريوهات”.

وأصدر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أمس الأول، توجيهاً إلى الوزراء بالتخفيف من التصريحات المتعلقة بالهجوم “المنسوب لإسرائيل”، في وقت أكدت تقارير أن وزراء في الكابينت لم يبلغوا لا بالهجوم ولا بالتوتر الذي أعقبه.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جيش الاحتلال ألغى الأربعاء، مناورة “كان يفترض أن تنفذ على الحدود الشمالية مع لبنان”، إلا أن وسائل الإعلام أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي عزز حضوره عند الحدود مع لبنان بكتيبة مشاة خشية من عمليات حزب الله.

مراسل الشؤون العسكرية في “القناة 12” الإسرائيلية قال إن “المناورات ألغيت” بعد ارتفاع منسوب الاستنفار عقب العدوان الإسرائيلي على سوريا.

اما وزير الخارجية الاسرائيلي غابي اشكنازي، فقد عقّب على الرسالة التي نقلتها الأمم المتحدة من تل أبيب إلى حزب الله.

بالقول: ” لا أريد الدخول في التفاصيل نحن أرسلنا ما نعتقد أنه يجب إرساله وإلى المكان الذي يجب إرساله إليه”

وأشار اشكنازي الى أن المؤسسة الأمنية تتخذ كل الخطوات والأعمال التي يجب إتخاذها في أحداث من هذا النوع