احذروا التعرض للشمس.. موجة حارة تجتاح البلاد اليوم وغدا وبعده

تتأثر المملكة اليوم الاحد بموجة حارة متوسطة المدى؛ ناتجة عن اندفاع كتلة هوائية حارة من شبه الجزيرة العربية نحو المملكة، تؤدي الى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (7-8) درجات مئوية.

وتكون الاجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر في ساعات المساء بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في الاجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تبقى المملكة خلال اليومين المقبلين، تحت تأثير الموجة الحارة، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وفي ساعات المساء ونتيجة التسخين الحراري السطحي وتواجد هواء بارد في الطبقات العليا يتوقع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة من المطر في شرق وجنوب شرق المملكة، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة تتحول في ساعات ما بعد الظهر الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 39 – 26 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 33 – 23، وفي مرتفعات الشراة 34 – 22، وفي مناطق البادية 44 – 28، وفي مناطق السهول 37 – 25، وفي الاغوار الشمالية 41 – 27، وفي الأغوار الجنوبية 44 – 31، وفي البحر الميت 43 – 32، وفي خليج العقبة 44 – 32 درجة مئوية.

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