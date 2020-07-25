وزارة التعليم العالي تنفي إنهاء خدمات رؤساء جامعات رسمية

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية حول طلب رئيس الوزراء من وزير التعليم العالي والبحث العلمي إنهاء خدمات عدد من رؤساء الجامعات الرسمية، واعتبرته كلاما عاريا عن الصحة تماما.

واضافت الوزارة، في بيان اليوم السبت، إن تقييم رؤساء الجامعات الرسمية، هو ضمان للنوعية وتحقيق لأهداف التعليم العالي، مؤكدة انه لا يوجد لدى المجلس أي نية مسبقة لإنهاء خدمات أي من رؤساء الجامعات الرسمية، وأن ذلك محكوم فقط بنتائج التقييم التي أعلنت الوزارة سابقا عن معاييرها المعتمدة.

واوضح البيان بأن عملية تقييم رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية جاءت بقرار من مجلس التعليم العالي، وتعتبر جزءا أساسيا ورئيسيا من عملية تقييم دورية ستتم للعملية الإدارية في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، كما جاء في الأوراق النقاشية لجلالة الملك، إضافة إلى الأهداف الرئيسية التي نصت عليها الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016- 2025، ولضمان الإدارة السليمة والحوكمة الرشيدة والالتزام بالمعايير الأكاديمية في العمل الجامعي وبما يضمن الجودة وضمان النوعية.

وشدد البيان على ضرورة التعامل مع هذا الملف بكل حرص وموضوعية، حيث أنه يمس سمعة قطاع التعليم العالي الأردني بشكل مباشر.

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