نتائج حميدة لـ 155 مخالطا لطبيب مصاب بالكورونا في ام اذينة

أعلن مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة، الدكتور عدنان إسحق، اليوم السبت، ظهور نتائج “سلبية” لـ 155 شخصاً مخالطاً لطبيب مصاب بفيروس كورونا المستجد في منطقة أم أذينة في عمّان.

وأضاف يقول أن فرق التقصي الوبائي ستعيد فحص المخالطين مرتين، الأولى بعد أسبوع، والثانية بعد مرور 14 يوما للتأكد من عدم وجود إصابات بالفيروس”.

وأعلنت إصابة طبيب في قسم الإسعاف والطوارئ بفيروس كورونا المستجد أمس الجمعة بعد إجراء فحوصات عشوائية داخل المستشفى.

وكان إسحق قد اعلن في وقت سابق، إن “نتيجة فحص الطبيب ظهرت إيجابية، وتم عزل الطبيب في مستشفى الأمير حمزة”، لافتا إلى أن الإصابة ظهرت من خلال العينات العشوائية.