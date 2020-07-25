وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 6 حالات، مقابل تسجيل 8 اصابات جديدة بالكورونا غير محلية ليصبح العدد الكلي 1154
أهم العناوين
جرينتش+2 01:05
منتهى الانانية.. ترامب يعلن احتكار امريكا لـ 90% من دواء “رمديسفير” المضاد لكورونا، وحرمان بقية دول العالم

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني