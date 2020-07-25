وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 6 حالات، مقابل تسجيل 8 اصابات جديدة بالكورونا غير محلية ليصبح العدد الكلي 1154
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في ذكرى وفاتة.. نادية الجندي نعنبر فاروق الفشاوي “إنسان جميل لا يعوض”

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