التربية: عملية تدقيق نتائج التوجيهي تسير كما هو مخطط لها

اكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم علي حماد أن عملية فرز وتدقيق نتائج امتحان الشهادة الدراسة الثانوية 2020 تسير وفق ما هو مخطط لها.

وقال حماد في تصريح لوكالة (بترا) اليوم السبت، إن انسحاب مجموعة من المعلمين العاملين ضمن الفرق المشرفة على عملية الفرز والتدقيق لن يؤثر على سير العملية، مبينا أنها تسير كالمعتاد ودون تأخير لوجود أعداد بديلة من الإداريين والفنيين للقيام بهذه المهمة.

كما طمأن حماد طلبة التوجيهي وأولياء الأمور بشأن دقة العمليات المتعلقة باستخراج نتائج الثانوية العامة، وإعلانها ضمن الموعد المتوقع ودون أي تأخير.

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