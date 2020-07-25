“الاردنية” تبدأ قبول طلبات البرنامج الدولي للفصل الدراسي الاول

أعلنت دائرة القبول والتسجيل في الجامعة الأردنية عن فتح باب القبول في البرنامج الدولي (للطلبة غير الاردنيين) للفصل الدراسي الأول 2021/2020، اعتباراً من صباح يوم الأحد المقبل.

وقالت الجامعة في بيان لها امس، أن القبول سيكون مباشراً في جميع تخصصات الجامعة، خلال ساعات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحاً لغاية الثانية ظهراً، في مبنى وحدة القبول والتسجيل/ شعبة قبول البرنامج الدولي مع مراعاة شروط السلامة العامة.

وأوضح البيان، أنه بإمكان الطلبة المتواجدين خارج المملكة والراغبين بالتقدم بطلبات للقبول، التنسيق مع سفارات بلادهم، أو إرسال الوثائق المطلوبة بملف واحد صيغة (pdf) على البريد الالكتروني التالي : intstu@ju.edu.jo.

ودعت الجامعة الطلبة الى اصطحاب الاوراق الثبوتية التالية: صورة عن جواز السفر، كشف الثانوية الأصلي مصدق حسب الأصول، ومعادلة شهادة الثانوية من وزارة التربية والتعليم الأردنية، او من الجهة المختصة في البلد التي حصل منها على الشهادة، إذا كانت شهادة الثانوية اجنبية (غير اردنية)، وصورة مصدقة عن البطاقة الأمنية لحملة الجنسية السورية، وكتاب (تأييد اسم) للطالب الذي لديه اختلاف في الاسم بين الشهادة وجواز السفر، وعدم ممانعة من الملحقية الثقافية للدول التي يتطلب فيها القبول موافقتهم.

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