انتباه.. أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، والآتي اعظم

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عمان 25 تموز (بترا)- يطرأ اليوم السبت ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خلال ساعات المساء.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم الأحد، بموجة حارة يستمر تأثيرها لعدة أيام، ناتجة عن اندفاع كتلة هوائية حارة من شبه الجزيرة العربية نحو المملكة، حيث تؤدي الى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بنحو 6-7 درجات مئوية.

وتكون الأجواء غدا حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تكون حارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 35 – 22 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 19، وفي مرتفعات الشراة 31 – 18، وفي مناطق البادية 40 – 23، وفي مناطق السهول 34 – 21، وفي الاغوار الشمالية 39 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 29، وفي البحر الميت 41 – 30، وفي خليج العقبة 43 – 29 درجة مئوية.

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