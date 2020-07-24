وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء 5 حالات وتسجيل 15 اصابة جديدة بالكورونا احداها محلية ليصبح العدد الكلي 1146

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ واحدة منها محلية اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1146.

واشار الموجز الاعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة ان حالة الاصابة المحلية هي لطبيب يعمل في مستشفى الحسين بمنطقة عين الباشا ويتمّ حاليّاً الاستقصاء عن سبب الإصابة؛ وقد تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتقال العدوى وتحديد المخالطين له وفحصهم، مبينة ان باقي الحالات جاءت لقادمين من الخارج ممن يقيمون في مواقع الحجر (8 من السعوديّة، و1 من الإمارات، و2 من فلسطين) و 3 حالات لسائقي شاحنات اردنيين قادمين عبر حدود العمري.

ولفت إلى تسجيل 5 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى إجراء 7788 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن (550656) فحصاً.

وجددت الوزارة التحذير من أيّ ممارسات تخالف إجراءات السلامة العامّة والوقاية، خصوصاً ما يتعلّق بإقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، وذلك في ضوء تزايد عدد حالات الإصابة عالميّاً، وعودة تفشّي الوباء في العديد من دول العالم والمنطقة؛ داعية الجميع إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، واتّباع جميع سبل الوقاية، واستخدام تطبيقي “أمان”، و “صحتك”.

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