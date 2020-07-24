عادت “المجد” الى النبض.. سُحقاً لمن اعطب وافسد، وشكراً لمن دعم وساند

بعد سربين من الساعات، الليلية والنهارية، استغرقهما اصلاح العطب المدبر والمفاجئ الذي تعرضت له “المجد” صبيحة امس، ذكرى اطلاقة ثورة ٢٣ يوليو ، وغابت عن جملة اقطار في العالم.. عاد موقع “المجد” مساء اليوم الجمعة الى النبض، ورجعت دورته الدموية الى شرايين الشبكة العنكبوتية.

شكراً لكل من دعم وساند وبادر لتقديم العون الفني والادبي، وسحقاً لخفافيش الظلام التي تسببت لنا بكل هذا النكد والعناء.. وسيستمر المشوار باذن الله.

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