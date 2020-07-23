ضبط كمية كبيرة من الحبوب والكريستال المخدر بمحافظة المفرق

صرح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات قد تعاملوا مع قضيتين لحيازة وترويج المواد المخدرة في محافظة المفرق ، حيث القي القبض في القضية الاولى على شخصين، احدهما من جنسية عربية وضبط بحوزتهما ٢٠٠ الف حبة مخدرة عرضاها للبيع على اخرين.

وقال: اما في القضية الثانية فقد وردت معلومات حول قيام شخصين ببيع وترويج المواد المخدرة في احدى مناطق المحافظة حيث جرى التحرك على الفور للمكان، والقي القبض عليهما وعثر بحوزتهما على ١ كغم من مادة الكريستال المخدرة، وجرت احالة الاشخاص المقبوض عليهم الى مدعي عام محكمة امن الدولة.